Mustafa Balbay: Bugün durum daha net ortaya çıkıyor

Tarihe “1 Mart Tezkeresi” olarak geçen, 1 Mart 2003’te TBMM’de reddedilen tezkerenin 19. yılındayız.

Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Meclis’teki gizli Ukrayna oturumuna girerken gözümüzün önünden 19 yıl önce yaşananlar geçti.

ABD, Irak’ı işgal için tüm Türkiye’yi üs olarak kullanma izni isterken orta vadeli stratejide Karadeniz, Kafkaslar ve Orta Asya’nın da olduğunu o günlerde yazmıştık. Kitabımız, köşe yazılarımız ortada.

Bugün durum daha net ortaya çıkıyor.

Karadeniz’de kıyısı bulunan Romanya ve Bulgaristan’ı NATO’ya alan ABD merkezli strateji Ukrayna’yı aynı çembere sokmaya hazırlanırken bir haftadır yaşananlar oldu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali kabul edilemez. Bunun yanına şunu da koymak durumundayız:

Karadeniz’in bir Ameri-kan gölü haline gelmesi de kabul edilemez!

Mustafa Balbay’ın yazısı