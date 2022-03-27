Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Bu tabloda Batı’nın AKP iktidarına yeniden prim vermeye başlaması anlamlıdır


Bu tabloda Batı’nın AKP iktidarına yeniden prim vermeye başlaması anlamlıdır. Irak, Libya, Mısır, Suriye’nin ardından Ukrayna krizi NATO’ya şunu sorduruyor: Bu coğrafyanın ortasında kontrol edebileceğim bir Türkiye olması için en ideal iktidar hangisidir?

Bu soruyu iktidar kaptı, gereğini yapmaya çalışıyor! Bu cendereden çıkış için yukarıda sıraladığımız sorunları en iyi şekilde ifade edecek siyasilere gereksinim yok. 


Buradan çıkışın yolunu önerip öne düşecek büyük bir yeni öykü gerekli. İkilem şu:

Çöküş mü çıkış mı? Çöküşü yaşamaktayız…

Çıkış sadece seçime endeksli olmayacak kadar kapsamlı, yeni toplumsal önermeyi, toplumsal hareketi ve liderliği gerektiriyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı

SON HABERLER

Frankfurt’taki bir taksi şoförünün anısı…

Yıllarca sevgiyle okuduğum ve çok şey öğrendiğim Tırmık’ı, Aydın Engin’i, gülümseyerek anmak istiyorum. Bu yüzden, bir vesileyle bana verdiği çok özel bir sırrı sizinle paylaşacağım. 

56 yaşında ‘jigololuk hevesi’ yüzünden dolandırılan birine kimse üzülmez

Cengiz Erdinç ve Murat Toklucu, 1900’lerden bugüne en ilginç suç hikayelerinin izini, dava dosyalarında, gazete kupürlerinde, eski belgelerde sürdü ve ‘Kanun Dışında’ kitabını yazdı. Kitapta soyguncular, gangsterler, eşkıyalar, mezar hırsızları ve eroinciler de var ama ağırlık dolandırıcılarda. Biz de yazarlarla bu eksende konuştuk.