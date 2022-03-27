Mustafa Balbay: Bu tabloda Batı’nın AKP iktidarına yeniden prim vermeye başlaması anlamlıdır

Bu tabloda Batı’nın AKP iktidarına yeniden prim vermeye başlaması anlamlıdır. Irak, Libya, Mısır, Suriye’nin ardından Ukrayna krizi NATO’ya şunu sorduruyor: Bu coğrafyanın ortasında kontrol edebileceğim bir Türkiye olması için en ideal iktidar hangisidir?

Bu soruyu iktidar kaptı, gereğini yapmaya çalışıyor! Bu cendereden çıkış için yukarıda sıraladığımız sorunları en iyi şekilde ifade edecek siyasilere gereksinim yok.

Buradan çıkışın yolunu önerip öne düşecek büyük bir yeni öykü gerekli. İkilem şu:

Çöküş mü çıkış mı? Çöküşü yaşamaktayız…

Çıkış sadece seçime endeksli olmayacak kadar kapsamlı, yeni toplumsal önermeyi, toplumsal hareketi ve liderliği gerektiriyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı