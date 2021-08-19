Mustafa Balbay: Bu ne yaman çelişki?

Yeri geldi soralım:

İnsan boğazlayan, sokakta infaz yapan Taliban’la temas için çırpınıyorsunuz, “birbirimizi anlarız” diyorsunuz, Esad’la temas kurmamak için bin dereden su getiriyorsunuz! Bu ne yaman çelişki?

Suriye’nin böylesine ciddi, iç içe geçmiş kaosların içine sürüklenmesi en çok İsrail’i mutlu ediyor. Son yıllarda Esad yönetimi, güçlerinin büyük bölümünü kuzeye yığdı, güneyde İsrail’in Golan Tepeleri’ni ilhak etmesi bunun sonucu oldu.

Konunun özüne dönersek…

Kılavuzu ABD olanın ülkesi kaostan kurtulmaz!

Mustafa Balbay’ın yazısı