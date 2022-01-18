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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Bir yandan HDP hakkında en ağır adımları at, diğer yandan etki edebileceklere zarf at

Türk tipi modeller… Bunun ekonomiyi nereye götürdüğünü görüyoruz. Şimdi terörle mücadele için benzer bir yola girilmiş görünüyor!

Bütün bunlar bir seçim daha kazanmak için! Bunun görünen yüzü HDP ile ilgili hesaplar. Temmuzda Diyarbakır’a gidip “Açılım masasını ben devirmedim” diyen Erdoğan, şimdi Meclis’te görmek istemediklerini sıralıyor!


Bütün bunların bir gerisinde HDP’nin önümüzdeki seçimlerde izleyeceği politikayı etkilemek var.  Bir yandan HDP hakkında en ağır adımları at… Bir yandan HDP’yi etki edebileceklere zarf at…

Edirne’deki rehin tutulan mı? İmralı’daki pazarlık yapılan mı? Ankara kulislerinde günün sonu hep seçimlere çıkıyor. Sızan haberler o ki AKP, HDP’yi şu planı kabul etmeye zorluyor: Cumhurbaşkanlığı’nda oyunu bize ver, milletvekilliğinde önünü açalım, istediğin kadar vekil çıkar!

Mustafa Balbay’ın yazısı

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