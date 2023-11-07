Mustafa Balbay: Batı’nın siyaseti, İsrail’e bomba, Gazze’ye gıda yardımı yapmak!

İsrail’in Gazze’de sivillerin de toplu ölümüne neden olan saldırıları sürerken Blinken’in kurduğu şu cümleye bakın: – Bizim İsrail’e yönelik herhangi bir kırmızı çizgimiz yok! Bu cümlenin İbranicesi şu: – Ey İsrail, canın ne istiyorsa yap. Nereye saldırmak istiyorsan saldır. Kimi öldüreceksen öldür. Bunların hiçbiri ne savaş suçudur ne de uluslararası bir sorundur! ABD’nin ve onun kuyruğundaki Batı’nın siyaseti şu: İsrail’e bomba, Gazze’ye gıda yardımı yapmak!

Ateşkesin ilan edilmesi için de “şartları” var. Sürekli ateşkes diye bir şey olmazmış, kısmi bölgeli ve kısmi zamanlı ateşkes olabilirmiş, ateşkes bölgeleri değişebilirmiş… Bunun İbranicesi ya da canicesi ise şöyle özetlenebilir:

– İnsanların nerede ne zaman öldürüleceğine İsrail karar versin!

Mustafa Balbay’ın yazısı