Mustafa Balbay: Başta Erdoğan, hiçbiri o yenilgiyi hazmedemedi

İnsanın en zayıf anı, kendisini en güçlü hissettiği andır! Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 gecesi “lider” oldu. O gece AKP’nin adayı Binali Yıldırım, partinin önde ve arkada gelenleri ile durum değerlendirmesi yaptıktan sonra kameraların önüne geçti. Dedi ki: “İstanbul’u aldık!”

Bu alışık olmadığımız bir durum değildi. Aradan 15-20 dakika geçti, İmamoğlu mikrofonların önüne geçti. Dedi ki: “Hayır kazanmadın… Elimde ıslak imzalı sonuçlar var. Ama ben de kazandım demiyorum. Kimsenin hakkını yemem, hakkımı da yedirmem!”

İmamoğlu’nun kazandığı an, o andır! O anı büyük bir enerji, heyecan ve inançla taşıdı. Üç aylık uzun bir sürecin ardından 23 Haziran’da kesin zafer kazanarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Başta Erdoğan olmak üzere AKP kadrolarının hiçbiri o yenilgiyi hazmedemedi. Üç yıldır bunu her şekilde hissettiriyorlar, dayatıyorlar.

Mustafa Balbay’ın yazısı