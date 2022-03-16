Mustafa Balbay: Bakarsınız, taslak yasalaştıktan sonra ani seçim kararı alınır

Türkiye’de milat bitmez ama seçim yasasındaki değişiklik hazırlığı, önümüzdeki seçimler için atılacak adımlar konusunda düğmeye basıldığını gösteriyor.

AKP’nin ve MHP’nin hukukla oynama işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılarının TBMM Başkanı’na sundukları taslak adı üstünde, “taslak”! Öyle anlaşılıyor ki daha çoook şeyler taslayacaklar! Zaten metne dökülen taslak için çok uğraşmışlardı. Bunun üzerinde de oynanacak. Dün aldığımız bilgiler bu yönde idi.

Bakarsınız, taslak yasalaştıktan sonra ani seçim kararı alınır, bir yıl kala yapılan değişiklikler uygulanmaz maddesine uyulur! Mevcut durumla seçime gidilir!

Bu olasılık dahil her şey masada!

Mustafa Balbay’ın yazısı