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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: BAE’yle işbirliği kime teslim olmak demek?

İşte Erdoğan önceki gün bu ülkeye gitti. “Dost ve kardeş” mesajları arasında. Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan’la görüştü. 13 anlaşma yapıldı:

Savunma, sağlık, iklim değişikliği, ticaret, kültür, tarım, ekonomi, kara-deniz-hava taşımacılığı, afet yönetimi, iletişim, arşiv…


Bu alanlarda BAE ile birlikte ilerleyeceğiz!

10 milyon nüfuslu BAE’nin 8 milyonu hizmet sektöründeki yabancılar. Yedi emirlikten oluşan, petro-dolarla ayakta duran bir federasyon. Geçen aralık ayında tarihide ilk kez İsrail Başbakanı Bennett ziyaret etti. Önümdeki ay da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye’ye gelecek. BAE’nin bütün güvenlik organizasyonu ABD yaptı. 

Soralım:

BAE’yle işbirliği kime teslim olmak demek?

Tablo o ki ABD, İngiltere, İsrail, Türkiye’yi BAE, Katar’a muhtaç edip kontrolde tutuyor!

Mustafa Balbay’ın yazısı

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