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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: ‘Atam izindeyiz’ yerine ‘Hikmetyar dizindeyiz’ derseniz devleti getireceğiniz yer burası olur

Türkiye, diplomasi gücünü büyük ölçüde yitirmiş bir ülke haline geldi. Saray, diplomasinin ilk hecesinde kaldı!

Beğenmedikleri Türkiye’de büyükelçiler mesleğin içinden geliyordu. Dışarıdan atama istisnaydı. Şimdi tersine döndü.


Türkiye, uluslararası hukuk kuralları içinde müzakere gücü yüksek bir ülkeden, pazarlık ülkesi haline geldi. Ver bir miktar dolar-Avro, istediğin kararı aldır. Göçmen depoluğu dahil.

“Atam İzindeyiz” yerine “Hikmetyar dizindeyiz” derseniz devleti getireceğiniz yer burası olur!

Mustafa Balbay’ın yazısı

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