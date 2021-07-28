Mustafa Balbay: ‘Atam izindeyiz’ yerine ‘Hikmetyar dizindeyiz’ derseniz devleti getireceğiniz yer burası olur

İstifa yasağı sona erince birçok hekim ve sağlık çalışanı istifa dilekçesi vermeye başladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının tükendiğini, birçoğuna söz verilen ek ödemelerin yapılmadığını, hatta yapılanlardan ödemelerin geri istendiğini söyledi.