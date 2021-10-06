Mustafa Balbay: Ankara’da konuşulan o ki BAE’ye şu öneriler gitti

BAE ile iktidar kanlı bıçaklı olduğu için başlangıçta Peker açısından işler iyiydi. Çekimler… Fon düzenlemeleri, gelecek gösterimin içeriği…

Ne zaman ki Saray, BAE’ye reddedemeyeceği öneriler getirmeye başladı, işin rengi değişti.

Ankara’da konuşulan o ki BAE’ye şu öneriler gitti:

– 1 milyar dolarlık hacmi olan yatırımlar hedefleyelim.

– Katar’a sağladığımız olanakları sana da verelim.

– Sen Türkiye’de bir şey yapmak istersen söyle, onu da planlayalım.

BAE, yeni Katar olur mu bilinmez ama kesenin ve vaatlerin ağzının açıldığı kesin.

BAE kim?

Güvenlik ve istihbarat sistemlerini CIA’nın kurduğu, uzun yıllar sonra İsrail’le anlaşma yapan, Libya’da Türkiye’yi vuran bir Arap ülkesi.

Bu durumda şu soru gündeme geliyor:

BAE, ABD ve İsrail’in bilgisi, onayı dışında hareket edebilir mi?

Mustafa Balbay’ın yazısı