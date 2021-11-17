Mustafa Balbay: AKP ile MHP arasındaki sat-rancı da gündemde tutmak gerekiyor! 

Son bir haftadır AKP çevresinde İYİ Parti’yle girilen yolun sonuçları tartışılıyor. Bir yaklaşıma göre Erdoğan, Akşener’i tümüyle karşısına alarak MHP’ye daha mahkûm hale geldi. Bu da Bahçeli’nin AKP karşısındaki gücünü artırdı. Ancak bu MHP’nin her istediğinin yapılacağı anlamına gelmiyor. Son aylarda süregelen pazarlıklar sonucu iki partili Seçim Yasası’nda yapılacak değişikliklerde anlaşamadı.

Elde var seçim barajının yüzde 7’ye inmesi. Bunun dışında ortak payda sağlanamadı.

Cumhur İttifakı’nın devlet içindeki yapılanmasında ise özellikle güvenlik güçleri tarafında ciddi bir MHP, ülkücü ağırlığı dikkati çekiyor.

Genel bir değerlendirmeye göre son dönemde doldurulan bütün güvenlik kadrolarının bekçiler dahil 30 bin kadarı bu kökenden.

Bir başka deyişle MHP hükümete bakan vermiyor ama kadro alıyor!

Bu ortaklık kolay bozulamaz ama deniz bitince kimse boğulmak istemeyecektir!

Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında daha gergin günler gündemde. Ancak AKP ile MHP arasındaki sat-rancı da gündemde tutmak gerekiyor!

Bir ortaklık “Aramızdan su sızmıyor” diyorsa içeride çürüme vardır!

Mustafa Balbay’ın yazısı