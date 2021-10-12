Mustafa Balbay: AKP için iktidar emanet değil, tapulu mülk!

Bu ülkede her şeye karşın demokrasiyi, toplumsal barışı gıdım gıdım oturtacaksak 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 arasında yaşananları unutmamak, iyi analiz etmek gerekiyor.

7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP iktidardan düşmüştü. Tek başına hükümet kurma gücünü yitirmişti. Ancak seçim sonuçlarını kabul etmedi. Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilkti. İlk kez bir iktidar, düştüğünü kabul etmiyordu!

Bunu şu şekilde kamuoyuna duyurdu:

“Halk hata yaptı… Hatasını düzeltecek!”

Bu nasıl olacaktı?

Önce sonuç almamak üzere görüşmeler yapıldı. Hükümet kurma görevi AKP’den başka bir partiye verilmedi. Siyasi tarihimizde seçimden sonra hükümeti kurmak üzere görev alan bir genel başkan en çok 14 gün bu sorumluluğu elinde tuttu. Ecevit ve Demirel, 1970’li yıllarda aynı süreyi kullandı. Sonuç alamayınca emaneti teslim ettiler.

AKP için iktidar emanet değil, tapulu mülk!

Mustafa Balbay’ın yazısı