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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: AKP eğitimde de hep ‘önümüzdeki nesiller’ değil, ‘önümüzdeki seçimler’ dedi

Bugün üniversiteler dahil okul çağındaki insanlarımızın tümü AKP iktidarı döneminde doğdu. 20 milyonu aşkın öğrencimizin eğitiminden sorumlu iktidar, onların temel sorunlarının hemen hiçbirini çözemediği gibi, katmerledi. Çünkü eğitimde de hep önümüzdeki nesiller değil, önümüzdeki seçimler dedi.

İlk bakışta son derece olumlu karşılanabilecek adımların da plansız, programsız olması nedeniyle devamı hep sorun olarak geri döndü.


İşte her ile bir üniversite… Ne güzel! Nüfusumuzun üniversite mezunu oranı yüzde 5-6’lardan 14-15’e yükseldi. Öte yandan 15 yıl önce genç işsizler arasında ilk sırayı lise mezunları alırken şimdi üniversite mezunları aldı. Bir başka deyişle işsizlik dört, beş yıl ertelenmiş oldu. Örneğin ziraat fakültesi sayısı arttı, ziraat mühendisi istihdamı azaldı. 

Mustafa Balbay’ın yazısı

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