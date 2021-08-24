Mustafa Balbay: Akacak oy, kenarda durmaz!

İktidar İYİ Parti’ye nasıl bakacağına bir türlü karar veremedi. Yok saydı olmadı, yanına çekmek istedi olmadı, hedef gösterdi olmadı… İYİ Parti yoluna devam etti. Önce baraj tartışmasına son verdi, sonra yüzde 15 çizgisini aştı, şimdi gözünü daha yukarı dikmiş durumda…

(…) AKP’nin yarı ve tam resmi yayın organlarının Akşener’e yönelik saldırıları “halkın tepkisi” başlığıyla vermesinin altını çizelim.

Bu saldırılar hedefine varır mı?

Daha net sormak gerekirse; Meral Akşener bu yöntemlerle susturulabilir mi, siyaset dışına itilebilir mi?

Saldırının yazamayacağımız boyuta ulaşması başka bir şey!

Ancak bu yöntemler Akşener’i ve partisini büyütür.

Akacak oy, kenarda durmaz!

Vakti gelen düşünceyi hiçbir güç durduramaz!

O düşünce de şu:

Halk, “Değişim şart” diyor!

Mustafa Balbay’ın yazısı