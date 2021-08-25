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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: ABD, Taliban dışında bir gücün iktidara ortak olmaması için her şeyi yaptı

Bush’tan sonra başkanlığa gelirken “Afganistan’dan çekileceğim” diyen Obama’nın buradaki asker sayısını iki katına çıkarması gibi, Trump’tan sonra işbaşına gelince “İlk işim dünya demokrasi kongresi toplamak olacak” diyen Biden, daha şimdiden Afganistan karanlığı ile anılmaya başlandı.

Trump yönetiminin bir yıl önce Taliban’la anlaştığı, ABD askerlerinin ayrılırken tüm silah ve teçhizatları geri götürebileceği ya da dünyanın 800 yerindeki üslerinden birine taşıyabileceği halde, bilerek, isteyerek Taliban’a bıraktığı dikkate alınırsa ortaya şu saptama çıkıyor:


ABD, Afganistan’dan çekilirken çağdışı Taliban dışında bir gücün iktidara ortak olmaması için her şeyi yaptı!

Mustafa Balbay’ın yazısı

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