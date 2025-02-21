Müslüm Gülhan: Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine rakiptir ancak düşman değildir

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Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine rakiptir ancak düşman değildir. Çünkü, düşman bir tehdit unsuru olarak yok edilmesi gerekir; aksi takdirde onun sizi yok etme durumu söz konusu olur. Birbirlerinin var olma sebebi olan iki takımın böyle bir sürece girmiş olması kabul edilebilecek bir durum olmadığı gibi, süreci yönetenlerin kişisel stratejik hataları olmakla birlikte büyük bir yanlışın vereceği zararların anlaşılmasına da engel olmaktadır. “Ne olursa olsun kazan!” düşüncesi, futbolda “gerçek olan” ile “ideal olan” arasındaki farkı açıkça belirginleşmektedir.

Futbolda rakibin yok edilmesi değil mağlup edilmesi gerekmektedir. Bunun nasıl olacağı ise; teknik direktör, futbolcu ve oynanacak oyunun taktiksel bütünlüğünden önce-tarihsel derinlikteki kültürel kodlarda ve tarihsel birikimin içinde bulunmaktadır. Böylelikle rekabetin ahlak-etik kurgusu ortaya çıkacağından takımlar yıpranmaz.

Bu tarihsel süreç içinde galip gelme stratejisi sanatıdır. Çünkü, oyununda temel gayesi rakibi imha etmekten ziyade, rakibi taktiksel prensipler üzerinden kuşatarak maçın kazanılması hedeflenmektedir.

Ama, maalesef, rakiplerini adeta yok olması için çaba gösteren yöneticiler -Metin Öztürk ve Acun Ilıcalı başta olmak üzere- aslında bu süreçte kendilerini yok ettiklerinin farkında değiller. Yüz yıllık takımların adına konuşma yapmak-kişilerin inisiyatifi üzerinden olamaz, ancak o yüzyıllık birikimin içinden gelen kültürel içeriğe bağlıdır. Çünkü spor tarihi bir nevi toplumların tarihidir.

Müslüm Gülhan’ın yazısı