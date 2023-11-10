Müslüm Gülhan: Burak Yılmaz vakası

Burak Yılmaz 1 Temmuz 2023 tarihinde futbolu bırakır bırakmaz, 6 Temmuz 2023 tarihinde BJK’de yardımcı antrenör olarak anlaşıp işe başladı. İlginç!

İşin ilginç yanı Burak Yılmaz işe başlamasıyla birlikte Şenol Güneş’in yardımcılarından oluşan ekibin işine de son verildi ve Güneş bunu kabul ederek arkadaşlarını yüz üstü bıraktı.

Arkasından 21 Temmuz 2023 tarihinde Onana transfer edildi. Çünkü Güneş’in ekibi bu transfere karşı çıkmışlardı. Menajer operasyonu haliyle bu ekibi yollayıp Burak Yılmaz’ın gelmesinden oldukça sevindi! Ceyhun Kazancı transfer için 750 bin avro gibi bir paradan bahsederken, transfer Türkiye’de 4,2 milyon avro, Fransa’da ise 5,3 milyon avro olarak açıklandı.

Ve her haliklarda kötü gitmesi gereken sezon karşılığını bularak skora da yansımasıyla birlikte Güneş istifa etti (ilahi adalet), takım Burak Yılmaz’a ve ilgili menajerlere kaldı.

Burak Yılmaz teknik direktör değil. Sadece asistan antrenör olarak kabul edilebilinir. Bodo maçında UEFA Burak Yılmaz’ı basın toplantısına sokmadığı gibi, sahada da kulübede kalıp ön tarafa çıkmasına izin vermedi ki bu konuda eğitimli olmadığı gibi-belgesinin-ehliyetinin olmaması nedeniyle onu durması gereken pozisyona çektiler. Yani TFF’nin yapamadığın yapıp sınırlarını çizdiler.

Müslüm Gülhan’ın yazısı