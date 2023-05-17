Musk, Tesla yatırımcılarının yüreğine ‘su serpti’

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Tesla ve Twitter’ın sahibi Elon Musk, ‘Twitter’a daha az vakit ayıracağım’ diyerek Tesla yatırımcılarını rahatlattı.

Fotoğraflar: Reuters (Arşiv)

Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra şirketi yeniden yapılandırmaya odaklandığından Tesla yatırımcıları, bu nedenle Tesla’ya gerekli ilginin verilmediğini ve bunun yönetim zafiyeti oluşturduğunu düşünüyordu. Bu da dönem dönem Tesla hisselerinin düşmesine sebep oluyordu.

Musk, Aralık 2022’de ‘Twitter’dan istifa etmeli miyim’ diye anket düzenlemiş ve çoğunluk, Musk’ın istifa etmesini savunmuştu. Bu gelişmeden sonra Tesla hisseleri fırlamıştı.

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Tesla hisseleri, Musk’ın Twitter’ı satın alma sürecindeyse yüzde 65’e yakın değer kaybetmişti.

Musk, beş gün önce Twitter’ın yeni CEO’sunun Linda Yaccarino olduğunu duyurdu. Bu gelişmenin Tesla için ‘yeni bir şans’ olabileceği yorumları yapılmasına neden olmuştu. Yorumlara göre, Musk bu sayede Tesla’ya daha fazla vakit ayırabilecekti.

Tesla yatırımcılarıyla yapılan yıllık toplantıda konuşan Musk, bu konuda yatırımcıların yüreğine ‘su serpti.’

Reuters’ın aktardığına göre Musk, Twitter’ın varlığını sürdürebilmesi için Twitter’a çok vakit ayırdığını ama şu an bu durumun değiştiğini dile getirdi. Musk’a göre Twitter daha dengeli bir şirket haline geldi.

Musk bu sayede Twitter’a daha az vakit ayıracağını söyledi. Bu da Musk’ın Tesla’ya daha fazla vakit ayıracağı yönünde yorumlandı.