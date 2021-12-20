MÜSİAD’dan yeni modele destek: Döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez” ifadelerine yer verildi.

Son olarak TÜSİAD, yeni ekonomi modelinin tutmadığını savunarak “Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli” diye açıklama yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ortaya atılan bu modelde düşük faiz, yüksek kur ortamında cari fazla hedeflenirken, cari fazlanın kalıcı hale gelmesiyle birlikte dövizde dengenin lehe döneceği öngörülüyor.

MÜSİAD’ın açıklamasındaysa modele destek vardı: “Bilindiği üzere, modern ekonomiler en az maddi sermaye kadar sosyal sermayeye de ihtiyaç duymaktadır. Sosyal sermayenin başlıca kaynağı ise güven faktörüdür. Üzülerek görmekteyiz ki; son dönemde, makroekonomik temellere dayanmayan, sun’i bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır.”

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Zira yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 11,7 büyüyen, son 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez. Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde uygulamaya konulan, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı katbekat artıracağına inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzu yeniden ifade ediyoruz.”