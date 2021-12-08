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Yaramazlara biraz batar!

MÜSİAD başkanı: Geçmiş yıllarda ülkemiz adeta soyuldu

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, değersiz TL öngören ‘yeni ekonomi modeli’ne destek vererek, “Yüksek faiz ve düşük kurla geçmiş yıllarda ülkemiz adeta soyuldu” dedi.

Asmalı, faiz indirimleriyle başlayan TL’deki değer kaybını ise şöyle yorumladı: “Kurlardan etkilenmiyorum diyen sanayici doğru söylemiyordur.”


Merkez Bankası, ekonomi yönetimince uygulamaya konduğu söylenen yeni modele uygun şekilde eylülde faiz indirimlerine başlamış, yüzde 20 civarı seyreden enflasyona rağmen ortaya konan bu yaklaşım TL’de görülmemiş değer kayıplarına yol açmıştı.

Yeni modelde, değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor.

Dünya’dan Merve Yiğitcan’a konuşan Asmalı, kurun ithalatı özendirmeyen ihracatı destekleyen seviyede olmasını önemli bulduklarını belirtirken, şu anki kur seviyelerinin çok yüksek olduğunu, hiçbir sanayicinin bundan memnun olmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Kurların öngörülebilir olmasının önemine dikkat çeken Asmalı, şöyle konuştu: “Bir iş adamının iki-üç ay sonra dövizin ne olacağını ne kadar artacağını biliyor olması lazım. Kur grafiği yüksek tansiyon grafiği gibi olmamalı. İnsanları en çok rahatsız eden bu. Fiyatlayamama sorunu oluşuyor, maliyetler öngörülemiyor. Bu sefer ticarette sıkışma oluyor.”

Kur artışına bir neden daha

Asmalı, ayrıca kurda yaşanan artışların ‘çok dile getirilmeyen bir nedeni’ olarak da kamu ve özel sektörün en yüksek borç ödemesini kasım ayında yapmasını gösterdi.

Kasımda 8 milyar dolarlık dış borç ödendiğini kaydeden Asmalı, aralıkta da yaklaşık 5 milyar dolarlık bir dış borç ödemesi olacağını, ocak ayı itibariyle kurun ateşinin düşmesini beklediklerini dile getirdi.

Türkiye’nin bu yılki büyüme performansının gayet iyi olduğunu, kötü giden bir şey görmediklerini söyleyen Asmalı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz ile ilgili son günlerde yaptığı neredeyse her açıklama sonrasında kurda yaşanan hareketliliğin ‘normal olmadığını’ belirtti. Asmalı, “Bunda 2023 seçimlerinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Siyasi hesaplardan bağımsız olduğunu düşünemeyiz” dedi.

‘Adeta soyuldu’

“Yüksek faiz ve düşük kur ile geçmiş yıllarda ülkemiz adeta soyuldu” diyen Asmalı, şu an hükümetin yürüttüğü ekonomi politikasının çok net olduğunu, MÜSİAD olarak da bunu desteklediklerini vurguladı.

Asmalı şöyle konuştu: “Hep eleştiriyoruz. Ama önce olumlu mesajlar verip taleplerimizi dile getirsek daha iyi olur düşüncesindeyiz. Biz MÜSİAD olarak cumhurbaşkanı ya da bir kamu temsilcisiyle görüştüğümüzde koltuğumuzun altında dosyalarla gidiyoruz. Eğer bir yanlış gördüysek burada yanlış var deriz. Eğer yanlışları söylemezsek vazifemizi yapmamış oluruz. Ama olumlu gördüklerimizi de söylemek zorundayız.”

‘Müthiş bir fırsatın arifesindeyiz’

Türkiye’nin Avrupa’ya üretim ve lojistik anlamında büyük avantajı olduğunu kaydeden Asmalı, Omicron varyantı nedeniyle yeniden kapanmaların yaşandığını, şu an Avrupa’nın talebi yavaşlasa da tüketimi hızlandığında yine önce Türkiye’den isteyeceklerini belirterek, “Müthiş bir fırsatın arifesindeyiz. Süreci iyi yönetirsek 2022’de bambaşka bir tablo çıkabilir” diye konuştu.

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