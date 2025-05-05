Muş valisi 'gerekçe göstermedi': Çocuk yapma isteği azaldı, ekonomiye bağlamayalım

Muş Valisi Avni Çakır, “Maalesef günümüzde iki çocuğu bile çok görüyoruz. Çocuk yapma konusundaki istek son derece azaldı. Bunu ekonomiye bağlamayalım” dedi.

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‘Aile Yılı’ kapsamında 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Çakır, ailenin önemine değinerek şunları söyledi:

* Aile kurumundaki görgünüz, bilginiz, beraberliğiniz ne kadar güçlü olursa toplumdaki yeriniz de o kadar güçlü oluyor. Bizler bu topraklarda binlerce yıldır aile kurumunu en güçlü şekilde işlemiş, ona saygı göstermiş bir milletiz.

* Eskiden insanlar, çocuklarla övünüyordu, bunlar ailenin gücünü de ortaya koyuyordu. Maalesef günümüzde iki çocuğu bile çok görüyoruz. Evlenme yaşı çok ötelendi. Çocuk yapma konusundaki istek son derece azaldı. Bunu ekonomiye bağlamayalım.

* Hepimiz doğduğumuz ortamlardaki şartları da biliyoruz. Gençlere, ortalama bir ailede üç çocuk fazla geliyor.

Türkiye’nin iki yıl önce nüfus artış hızında Fransa’nın gerisine düştüğünü vurgulayan Çakır şöyle devam etti:

* Avrupa’da en hızlı yaşlanan ülkelerin başında geliyoruz. Muş’ta son beş yılda doğum oranlarına baktığımızda yaklaşık yüzde 20’ye yakın bir gerileme var.

* İnşallah hepinizin çok güçlü, çok mutlu, çok sağlıklı, bol çocuklu aileleri olur. Ben de sayın cumhurbaşkanımızın söylediği sözün tekrar altını çiziyorum. Üç çocuktan aşağısını düşünmeyin. Bu bir zenginliktir.

Konuşmaların ardından sunumların yapıldığı çalıştay, eğitimciler, akademisyenler ve kurum müdürlerinin katıldığı oturumlarla devam etti.