Mürüvet Küçük: Herkesin politika konuştuğu, kimliğini açık ettiği bir dönem bu

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Bazı dönemler vardır, toplumda genel bir halet-i ruhiye oluşur. Direnmek, tepki göstermek en beklemediğiniz kesimler açısından bile doğallaşır. Hatta çocuklara bile bulaşır. Bu dönem temel çizgileriyle öyle bir dönem. İlkokula yeni başlamış bir çocuğun bile proje okullardaki öğretmen kıyımı ve kadrolaşma teşebbüsüne, eğitimin daha kapsamlı bir operasyonun hedefi haline getirilmesi kadar katı bir merkezileşmeyle bir bakanın ya da yetkilinin ağzından çıkacak söze bakar hale getirilmesine karşı liselerde başlayan eylem dalgasından etkilendiğine tanık olabiliyor insan.

Annesiyle işçi direnişine “Slogan atacağım” heyecanıyla gelebiliyor. Başka zaman olsa mızırdanıp duracağı kesine yakın bir gerçekken… Ya da ömrü boyunca bir işçi eylemine gitmemiş, belki de mahallesinden çıkamamış ev kadınları gasp edilen hakları için Urfa’dan gelip günlerdir ATR Yapı denilen şirketin merkez binası önünde yatıp kalkan işçileri ziyaret etmek gündemine gelince herkesten daha cevval bir dayanışmacıya dönüşebiliyor. Evinde ne var ne yok ortaya koyup titizlikle yemek hazırlayarak heyecanla direniş alanına gelebiliyor. O alanda dinledikleriyle sadece ‘ah vah’ etmiyor, işçilerin direngenliğinden etkilendiği kadar patronların pervasızlığına, devletin onların bekçiliğine öfkelenerek ne kadar anlamlı bir iş yaptığını iliklerinde hissedip “İyi ki geldim” diyebiliyor.

Daha saymakla bitmeyecek sayısız örnekle bu dönemin toplumsal ruhunu anlatmak mümkün. Herkesin politika konuştuğu, herkesin kimliğini açık ettiği bir dönem bu. Sayısız leke taşıdığı açık. Öyle olmasa yaygın tabirle ‘CHP’li teyze’ olarak tanımlanan ileri yaşta bir kadın ATR önünde direnen işçilere “Size iyi olmuş, AKP’ye oy vermeyecektiniz!” diye çemkirmezdi. Ya da Saraçhane’de günlerce eksilmek bir yana sayısı artarak ısrarla direnen kitle içinden Kürt düşmanlığı haykırılmaz, ırkçı-gerici-cinsiyetçi söylem ve sloganlar duyulmazdı. Bunun olmaması için güçlü bir örgütlenme gerekir nitekim.

Mürüvet Küçük’ün yazısı