Murat Sururi Özbülbül: Yakılan 354 milyar dolar

Halk Tv’de yayınlanan Yeni Bir Sabah Programında İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan “128 milyarın üstüne 226 milyar dolar daha yaktılar. Toplamda yakılan dolar tutarı 354 milyara ulaştı! Yakılan bu dolarların 186 milyar kadarı seçim öncesi, 40 milyar doları ise seçim sonrası yakıldı, halen yakmaya da devam ediyorlar.” dedi.

İddia çok ama çok büyük, 354 milyar dolar ise muazzam bir meblağ ve buna rağmen kurlar hızla artmaya devam da ediyor yani bir işe de yaramamış bulunuyor.

Hani bu iddiayı sokakta, kahvede ya da gazete köşesinde sıradan biri dile getirse olur mu canım falan diyebiliriz de Ali Babacan AKP iktidarı döneminde çok uzun bir süre boyunca bu ülkenin ekonomisini yöneten kişi. Hem ekonomiyi çok iyi biliyor ve hem de devlette ekonomi ile ilgili her detayı bilen, maliyenin en ücra köşesine bile hâkim olan bir devlet adamı.

Böyle bir iddiayı eğer Ali Babacan gibi ciddiyeti ve konuya hâkimliği ile bilinen biri dile getiriyorsa bunu çok ama çok ciddiye almak gerekir.

Murat Sururi Özbülbül’ün yazısı