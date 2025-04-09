Murat Sururi Özbülbül: Trump çok inceden Erdoğan'la dalga geçiyor

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Trump, Erdoğan hakkında: “Erdoğan adında bir adamla harika ilişkilerim var. Onu duydunuz mu? Ben onu seviyorum ve o da beni seviyor… Ona şunu söyledim, ‘Tebrikler, 2000 yıldır kimsenin yapamadığını başardın. Suriye’yi ele geçirdin’…” demiş. Ben bu sözü söyleyen Trump’ın ya zerrece tarih bilmediğini ya da çok inceden Erdoğan ile dalga geçtiğini düşünüyorum.

“Erdoğan Suriye’yi ele geçirdi mi geçirmedi mi” bu ayrı bir tartışma konusu ama tarihe baktığımızda son 2000 yıldır hemen herkes Suriye’nin üstünden geçmiş yani aslında Suriye’yi ele geçirmek çok sıradan, zerrece olağanüstü bir yanı olmayan bir olay!

Bakınız Trump, Netanyahu ile Beyaz Saray’da yaptığı açıklamalarda ‘havuç ve sopa‘ deyimi ekseninde söylemlerde bulunmuştur. Bir yandan Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı över gibi yaparken diğer taraftan aynı bağlam içerisinde resmen aşağılıyor. Bir yandan Türkiye ile arayı bulup anlaşırım derken diğer taraftan da Rahip Brunson olayını hatırlatıp gerekirse ‘tehdit ve zorla‘ istediğimi alırım demeye getiriyor.

Murat Sururi Özbülbül’ün yazısı