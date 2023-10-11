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Yaramazlara biraz batar!

Murat Sururi Özbülbül: Sanki beş bin lira derde dava olacak bir paraymış gibi

Emeklilerin özellikle de geçim sıkıntısı çeken, aç biilaç sürünen en düşük emekli maaşına talim etmek zorunda bırakılan emeklilerin gözü kulağı kabine toplantısı sonrasında Recep Bey’in yapacağı açıklamalardaydı.

Herkes derde deva olacak, geçim sıkıntısını az biraz olsun hafifletecek müjdeli bir haber bekliyordu…


Açıklama yapıldı…

Lakin dağ fare doğurdu…

Emekliye bir kereye mahsus 5 bin gayme ödenecekmiş, o da herkese değil hâlihazırda herhangi bir işte kayıtlı olarak çalışmayan emeklilere ödenecekmiş…

Neresinden baksan haksızlık…

Neresinden tutsan ayrımcılık…

Haa birde sanki 5 bin lira da derde deva olacak bir paraymış gibi kasım kasım kasılarak konuşup, emeklimizin derdini çözdük, enflasyona ezdirmedik havasına girmiyorlar mı resmen cin ifrit insanın tepesine fırlıyor…

Murat Sururi Özbülbül’ün yazısı

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