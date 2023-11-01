Murat Sururi Özbülbül: Rastgele bir tercih değildi

Malum, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıldönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında Türk Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çimariva selamında bulundu.

Erdoğan bu selamlamayı Vahdettin Köşkü’nden kabul etmeyi, töreni buradan izlemeyi tercih etti.

Bu elbette rastgele bir tercih değildi!

Öncelikle Vahdettin Köşkü öyle deniz kenarında falan değil, denize epey uzak bir tepenin üstünde, yani önünden donanma geçirilecek bir yalı falan değil.

Ayrıca bana göre madem böyle bir tören yapılacak ki bence yapılması gayet doğru ve güzeldir aynı zamanda Başkomutan da olan Cumhurbaşkanının bu töreni Türk Donanmasının Sancak Gemisinden izlemesi, selamlamayı sancak gemisinde kabul etmesi gerekirdi.

Açıkça söylemek gerekirse böyle bir törenin izleneceği, selamlamanın kabul edileceği en son ve en yanlış yer Osmanlı Türk iç savaşında yenilip kaçan halife padişahın adını taşıyan bir mekândır.

Murat Sururi Özbülbül’ün yazısı