Murat Sururi Özbülbül: 'Neden jammer ve bant kullanıyor' tartışması anlamsızdır

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Ekrem İmamoğlu’nun esas koruması İçişleri Bakanlığı Koruma Şube tarafından tahsis edilen devlet memuru polisler tarafından yapılmaktadır. Yani jammer kullanılıyorsa jammer cihazlarının hangi kuruma ait olduğu bir yana bu jammerları kullanan ya da kullanımını denetleyen devletin resmi kolluk kuvvetleridir. Bu noktada belediyelerin jammer alma ve kullanma yetkisi var mı yok mu tartışması tamamı ile abesle iştigaldir.

Jammerların yasa dışı dinleme girişimlerini engelleme fonksiyonunun gerekliliğini ise anlatmaya bile gerek yok çok yakın bir geçmişte FETÖ’nün kimleri nasıl dinlediğini dinlediklerini nasıl kullandığını biliyoruz değil mi? Sonuç olarak Ekrem İmamoğlu terör örgütlerinin hedefinde olma olasılığı çok yüksek ve bu yüksek olasılığa göre korunması gereken çok önemli bir kişidir. Bu kişinin her detay düşünülerek layıkıyla korunması ise mutlak bir gerekliliktir. Sonuç olarak para bavulları ithamı ile başlayıp neden jammer ve bant kullanıyor sorusuna evrilen bu tartışma son derecede anlamsızdır.

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; oteller kamuya açık alanlardır ve bu alanlarda aklı başı yerinde hiç kimse yasa dışı bir işe konu olacak gizli bir toplantı yapmaz. Bu yüzden de böyle çocukça ithamlardan kimse medet ummasın, bu işten bi cacık olmaz şimdiden diyeyim.

Murat Sururi Özbülbül’ün yazısı