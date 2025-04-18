Murat Sururi Özbülbül: Kıbrıs davası enkaz altında kalmıştır…

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Dışişleri sekreteri ve Recep beyin haberi var mı bilmem amma ve lakin görünen o ki dış politika komple çökmüş bulunmaktadır. Türk dış politikasının son 50-60 yıldaki en önemli konusu Kıbrıs ve Kıbrıs Türklerinin hakkını hukukunu savunmaktı değil mi? Peki ne oldu? Kardeş dediğimiz Türk cumhuriyetleri AB’den aldıkları birkaç kuruş yüzünden Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıdı.

Türk cumhuriyetlerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla tanıması ve bu sözde devlete büyükelçi ataması, Kıbrıs politikasının ne kadar başarısız bir şekilde yürütüldüğünü, dış politikada nasıl çuvallanıldığını açıkça göstermektedir. Pekala, nerede 12 Kasım 2021 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı olarak atanan Binali Yıldırım? Her konuda konuşup, fikir beyan eden bu politikacılar neden bu konuda hiç açıklama yapmıyor?

Bırak AB ile tam üyeliği, AB ülkelerinden turistik vize bile alamıyor insanlar… Sonuçta: Avrupa Birliği ile papazız Amerika Birleşik Devletleri ile papazız Rusya ile papazız Tüm komşularımız ile papazız Eeeee buna dış politika çöktü denmez de ne denir? İşin açığı ne yazık ki dış politikamız çökmüş ve Kıbrıs davası enkaz altında kalmıştır…

Murat Sururi Özbülbül’ün yazısı



