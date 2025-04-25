Murat Sururi Özbülbül: Depremlerle savaşmak için önce yoksullukla savaşmak gerekiyor

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Dikkat edilirse depremlerin daha ziyade yoksul ülkelerde, ya da ülkelerin yoksul kesimlerinde daha fazla hasara ve can kaybına yol açtığı görülür. Bunun sebebi yoksulların deprem tehdidine açık bölgelerde, deprem tehdidine dayanıksız, ucuz binalarda barınmak ve çalışmak zorunda kalmalarıdır. Bu noktada karşımıza çıkan cevap teknolojik değil ekonomiktir.

Doğal ve tekrarlanan bir olay olan depremlerin felakete dönüşmesinin tek sebebi siyasi ve ekonomik tercihlerdir. Ah bu yoksulluk var ya bu yoksulluk, insanı acze düşüren, tüm sevdikleri ile birlikte beton tabutlarda depremi bekleten yoksulluk işte asıl sorun bu yoksulluk çünkü insanlar yeterince zengin olsa depreme dayanıklı binalar inşa edebilir. Ekonomisi güçlü ülkeler deprem ve benzeri afetlere karşı daha güvenli yerlerde daha güvenli binalar inşa edebilirken, ekonomisi zayıf ülkeler ancak yurttaşlarının başını sokabileceği ucuz ve dayanıksız konutlar ya da iş yerleri inşa edebilmektedirler. İşte tam da bu yüzden depremler ile savaşmak için önce yoksulluk ile savaşmak gerekmektedir.

Deprem sorununun bir diğer boyutu da imar rantıdır, imar rantı yüzünden kesinlikle imara ve yapılaşmaya açılmaması gereken depreme çok hassas coğrafyalar imara açılmakta babadan kalma tarlası bir günde beş on misli değerlenen insanların oluşturduğu politik baskı aşılamamaktadır.

Murat Sururi Özbülbül’ün yazısı