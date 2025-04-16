Murat Sururi Özbülbül: Cumhur İttifakı kendine verilen oylara ihanet etmiştir

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Recep bey bütün seçim kampanyası boyunca kullandığı “Faiz sebep enflasyon sonuçtur” ve “Nas var nas sana bana ne oluyor” söylemlerini bir anda çöpe attı ve Nureddin Nebati’nin yerine Mehmet Şimşek’i atadı. Erdoğan 2023 seçimlerini kazanmak için söylediklerinin tam tersini yaparak bu söylemler yüzünden kendisine oy vermiş milyonlarca seçmeni ters köşeye yatırmıştı.

İstanbul’un seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu ‘kent uzlaşısı’ yaptı gerekçesi ile terör örgütüyle işbirliği suçlaması ile yargılanıyor amma ve lakin ‘başkent uzlaşısı’ yapanlar televizyonlarda ‘terörsüz Türkiye’ diye ahkam kesiyor, atıp tutuyorlar.

Görünen o ki Cumhur İttifakı seçim kampanyasında söylediğinin tam tersini yapmış bulunmaktadır pekala bu durumda adama “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” diye sormazlar mı?

Neticeten Cumhur İttifakı 2023 seçim propagandasında seçmene ne söz verdiyse tam tersini yapmış kendine verilen oylara ihanet etmiş bulunmaktadır. Erdoğan ve Bahçeli 2023 kampanyasında “Ben faizleri artıracak ve Öcalan’ı serbest bırakacağım” deseydi o zaman aldıkları oyu alabilir miydi? Bence alamazdı… İşte bende tam da bu yüzden iktidar meşruiyetini yitirmiştir diyorum…

Murat Sururi Özbülbül’ün yazısı