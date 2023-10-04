Murat Sururi Özbülbül: Bu cümle bile TÜİK’in enflasyon hesaplamalarının doğru olmadığını ispatlamaya yeter

Her aybaşında olduğu gibi bu aybaşında da enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan verilerde çok ciddi farklar olsa dahi tüm verilerin ortak özelliği enflasyonun doludizgin artmaya devam ettiğini göstermesidir.

Açıkça söylemek gerekirse benim için TÜİK verilerinde en dikkat çekici cümle şu oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup % 20,16 ile konut oldu.

Sadece bu cümle bile TÜİK’in enflasyon hesaplamalarının doğru olmadığını ispatlamaya yeter de artar bile.

Yahu buradan size soruyorum son bir yılda kira, elektrik, su, ısıtma, soğutma gibi konuta dair giderleriniz sadece % 20,16 artmış olabilir mi?

Murat Sururi Özbülbül