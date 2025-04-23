Murat Somer: Muhtaç olduğumuz kudret eğer doğru okursak kendi tarihimizde mevcut

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Bu hareketi başlatan başta İstanbul Üniversitesi gençlerin cesareti, kararlılığı ve yaratıcılığıyla emeklilerinin ülke sevgisi ve özverisi oldu. Süreklilik iradesi tabandan geliyor. Liselere, çiftçlilere, iş yerlerine kendiliğinden yayıldı. Ama CHP de başarılı bir siyasetle bu iradeyi ‘her hafta bir başka il ve İstanbul ilçesinde miting’ politikasıyla destekledi ve bir beklenti ve kurala bağladı. Siyasetsiz ve örgütlenmesiz olmaz. Halk ister ve denetler, siyaset müzakere eder ve çözüm üretir. Eylemler mutlaka barışçı kalmalı ve anayasal meşruiyetini korumalı. Bu, bu konudaki siyaset bilimi araştırmalarının temel bir bulgusu.

Demokrasi hareketi Yozgat örneğinin de gösterdiği gibi en umulmadık yerlerden destek buluyor. Büyük ihtimalle iktidar tabanında da sessiz ve temkinli sempati mevcut. Ancak yine de Türkiye’nin 86 milyonluk bir ülke olduğunu unutmamak gerekiyor. Türkiye’de 209 üniversite var. Oralarda ne oluyor bilmiyoruz. Demokrasi hareketi ülkenin tümünü kapsama iradesinden hiçbir zaman vazgeçmemeli. Ama elbette demokrasi ve adalet ilkesi ve somut talepler temelinde. Bu hareket tek bir ideolojinin veya partinin hareketi değil. Bir haysiyet ve daha adil ve demokratik bir sistem kurma mücadelesi.

Bu iş temelde bir irade ve sebat meselesi. Belirleyici olan iradenin iyimserliği ve kararlılığı. Akıl, istatistik işin strateji ve siyaset kısmında devreye giriyor. Burada da başka ülkelere bakmaya ihtiyacımız yok. Muhtaç olduğumuz kudret eğer doğru okursak kendi tarihimizde mevcut. Milli egemenlik hakkını 105 yıl önce, 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’ni kurarak kazandık. Evet, kimse bize vermedi, kazandık. 23 Nisan’a giden süreç, halkın kendi kaderini kendi tayin etme ve hukukuna sahip çıkma hareketiydi. Saraylarda ve yurtdışında birilerinin halka sormadan verdikleri kararlarla en temel haklarını, haysiyetini ve geleceğini elinden almasına tepkiydi. Aşağıdan yukarı şekilde büyüyen ama siyasal temsiliyetini, liderini ve örgütlenmesini de üretebilen bir direnişle başlamıştı.

Murat Somer’in yazısı