Murat Sabuncu: TÜSİAD'ın yakın bir zamanda açıklama yapması bekleniyor

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TÜSİAD’ın yakın bir zamanda açıklama yapması bekleniyor. Bu arada iktidardan kimi isimlerle bazı telefon görüşmeleri olduğunu da duydum. Pek muhtemel ‘sistemden kasıt cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değildi’ den ‘adaylaşma süreçleriyle ilgilenmiyoruz’a, ‘saydığımız adli konularda suç vardır yoktur’ dememiştik’e bir dizi ortamı sakinleştirecek cümle sarfedecekler. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ya da Erdoğan’ın yurtdışından gelirken ‘yeni anayasa konusunun gündeme gelmesi-her kesimin fikrini belirtmesi’ konusundaki çağrısına fikirlerini daha ‘çerçeveli-dikkatli-eleştiri dozu yumuşatılmış’ şekilde vereceğini düşünüyorum.

Bir yandan Kürt sorunu çözümü arayışları bu sırada kayyımlar… Bir yandan süreç gelişirse ‘baharla beraber gelmesi beklenen demokrasi hukuk adımlarının’ şimdilik ‘hazirana-yaza ertelenmesi’… Öte yanda en sıradan, geç kalmış eleştirilerin bile soruşturmaya uğraması… Emek kesiminin gelir dağılımından sendikalaşmaya uğradığı büyük kayıplar. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın sorduğu soruyla bitireyim: Peki kimin yüzü gülüyor?

Murat Sabuncu’nun yazısı