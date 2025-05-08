Murat Sabuncu: Sedat Peker iktidarla yeniden bir yakınlaşma mı sağladı?

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Peker ile bağlantılı olduğu bilinen ‘Memleket’ adlı bir X hesabı Peker görüntüleri eşliğinde dün “Zamanı var acelesi yok” başlıklı bir video paylaştı. Videodan alıntı yapan isim ise hayli ilginçti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter. Bu ismin 2019 yılında ‘şartlı ceza indirimi konusunda’ aktif olan, beklenen İnfaz Yasası için de partisi adına düşüncelerini kamuoyu ile paylaşan bir kişi olduğunu not edeyim. İzzet Ulvi Yönter, Peker’in videosunu şu şekilde alıntılamış:

“Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves.”

Bu paylaşımdan sonra tabii sorular geliyor akla… Sedat Peker iktidarla yeniden bir yakınlaşma mı sağladı? Yakınlaşma sadece MHP tarafını mı kapsıyor, yoksa AKP-Erdoğan da ikna mı oldu? Sedat Peker’in Türkiye’ye dönme olasılığı var mı? Peker’in 2021 yılında söylediği “Bir tripod bir kameraya yenileceksiniz” sözüyle simgeleşen videolardaki iddialar ne olacak? Yoksa o iddialardaki isimlerle ilgili gelişmeler mi yaşanacak? Erdoğan ile Bahçeli’nin son görüşmesinde Peker konusu da gündeme geldi mi? Bekleyip göreceğiz.

Murat Sabuncu’nun yazısı