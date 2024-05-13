Murat Sabuncu: Kobani davası kararı, normalleşme olup olmayacağını gösterecek

Bugün yayınlanan 159 imzalı bir metin var. Akademisyenler, yazarlar, milletvekilleri, hukukçular. Orhan Pamuk ve Rıza Türmen’den Rakel Dink’e, Fikri Sağlar’dan Ertuğrul Günay’a, Berrin Sönmez’den Zülfü Livaneli’ye, Fatma Bostan Ünsal’dan Eşber Yağmurdereli’ye Nesrin Nas’tan Oya Baydar’a… Diyorlar ki, “Ülkenin geleceğini etkileyecek bir davanın arifesindeyiz…” Hangi dava bu? 16 Mayıs’taki Kobani davası.

Şöyle bir bölüm var metinde:

“Gerilim siyasetinin, adaletsizliğin, hukuksuzluğun topluma huzur ve güven sağlamadığını, kitlelerden de onay almadığını son siyasal gelişmeler göstermiştir. Kobani Davası kararının hukuk devletinin inşasına ve toplumsal barışa vesile olmasını diliyor, bekliyoruz.”

HDP’nin 6 Ekim 2014 tarihinde IŞİD’in Kobani saldırısı sürecinde halkı protestoya çağırdığı tweet paylaşımı gerekçe gösterilerek altı yıl sonra açılmış bir dava bu. Gültan Kışanak, Figen Yüksekdağ, Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk, Selahattin Demirtaş gibi her dönemde barışı savunmuş siyasetçilerin de aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. 2014’te yaşananlar sırasında bu isimlerin çoğunun iktidarla da görüşerek olayları yatıştırmak için nasıl çaba sarf ettikleri ise kısa bir Google taramasıyla kolaylıkla bulunabilecek nitelikte.

Bu davada alınacak kararlar elbette Türkiye’nin gideceği yöne dair de mesaj verecek. Uzun süredir militarist-milliyetçi bir dil belirlemiş iktidarın ‘normalleşme-yumuşama’ söyleminin kimleri kapsadığına dair belki de ilk önemli işaret olacak. Seçim öncesi başta Leyla Zana ve Kürt hareketinin önemli isimlerinin ‘çözümü buzdolabından çıkarması için’ seslendiği Tayyip Erdoğan’ın bu sese nasıl karşılık vereceğini göstermesi açısından da önemli bir gün. Tabii mahkemenin kararına CHP’nin alacağı tavır da yakından izlenecek.

Murat Sabuncu’nun yazısı