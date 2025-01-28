Murat Sabuncu: İmamoğlu'nun geri dönüşü olmayan kararlar için kullanılan 'Rubicon'u geçmek'i telaffuzu önemli

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İmamoğlu’nun ‘endişeli olup olmadığına dair bir soruya’ verdiği yanıtı not edip kritik bir açıklamaya geçmek istiyorum:

“Benim ruhumda ne endişe ne kaygı ne de korku var. Benimle yürüyen her arkadaşımın da böyle bir kararlılığı ve böyle bir yol haritası vardır. ‘Rubicon’u geçmek’ diye bir kavram vardır ya tam da öyle. Benim bütün yol arkadaşlarımla birlikte kaygısı, korkusu, endişesi olmaksızın bu milletin adaletli, bu milletin bugün adaletsizliği yapan insanların ailelerini bile korumak adına kararlı bir geleceği bu Türkiye’de var etmek adına yol yürüyor. Rubicon’u geçenler için kaygı ve korku yoktur. Bizim yolculuğumuz öyle bir yolculuktur. İnşallah menzile varırız.”

İmamoğlu’nun geri dönüşü olmayan adımlar ve kararları ifade etmek için kullanılan ‘Rubicon’u geçmek’i telaffuzu önemli. Anlaşılan ardı ardına açılan-açılacak davalarla İmamoğlu ve çevresi kuşatılmak-yıldırılmak isteniyor. O da bunun farkında ve mücadelesini veriyor.

Murat Sabuncu’nun yazısı