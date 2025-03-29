Murat Sabuncu: Hep beraber bayram kutlayacağız sahi mi?

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Bu yazıyı yazma sebebim, iktidar tarafından geleceksizleştirilen gençlerin protesto gösterilerinde uğradıkları şiddet, gözaltı ve tutuklamalar…

Ve elbette bütün toplumun, ama en çok onların anne babalarının ne hissettiği…

Kimi polislerin yere düşen evlatlara ardı ardına vurduğu tekme görüntüleri, yakın mesafeden sıkılan gazlar, gençlerin ‘nolur yapma’ çığlıkları…

Milletvekillerinin, avukatların ‘gözaltında işkence yapıldığı’ ifadeleri…

Devlet üniversitesinden vakıf üniversitesine…

Her sınıftan, düşünceden evlatlar…

Hem alanda kendi konuştuğum hem kimi meslektaşların konuştuğu onlarca metni okudum.

En çarpıcılarından biri Aposto’da olandı. Bir evlat şöyle diyordu:

“Ne yapmışım ben, yurtta yer bulamamışım. Babam bana ayda 10 bin lira gönderirse onlar memlekette darboğaza giriyor. Mezun olunca yüzbinlerce işsizden biriyim. Fotokopicide aylığı 18 bin liraya sabah 8’den akşam 8’e fotokopi çekiyorum. Korkuyorum ya geleceğimden korkuyorum. Parasızlıktan değil ömrümü böyle geçirmekten. Samet, 19 yaşında.”

23 yıllık iktidarın hukuktan gelir dağılımına yarattığı gerileme-çöküş, gelecek endişesinin ortaya çıkardığı duruma demokratik hakkıyla itiraz eden gençlere layık görülen, şiddet, gözaltı ve hapis öyle mi?

Anne babalar gencecik evlatlarını hapiste ziyaret edecekler öyle mi?

Hep beraber bayram kutlayacağız sahi mi?

Murat Sabuncu’nun yazısı