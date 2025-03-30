Murat Sabuncu: CHP, 'halk parti'sine dönüşüyor…

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Maltepe’deki 2 milyon kişiye ulaştığı tahmin edilen büyük kalabalığa bakıyorum. CHP’nin çağrısı ile Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için dokuz güne çıkarılan bayram tatili sırasında alanda her yaştan insan var ama yine en çok gençler göze çarpıyor. Beni en etkileyen görüntülerden biri demokratik haklarını kullanırken gözaltına alınan-tutuklanan gençlerin aileleri. Pankartta ‘çocuklarımıza dokunmayın’ yazıyor, aileler ‘dik dur kızım-dik dur oğlum annen baban yanında’ diye slogan atıyor. Dışarıda siyasi gerekçelerle tutuklanmış anne babalarını bekleyen evlatlardan, anne babaların tutuklanmış evlatlarını beklediği bir düzene… Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayıyla üniversitedeki öğrenciyi aynı yerde, hapiste buluşturan düzene isyan bu…

Kürsüde İmamoğlu’nun eşi ve evlatlarının yanı sıra, annesi-babası, kız kardeşi de var. Annesi kısa konuşmasından sonra ‘canım oğlum’ dediğinde içim cız ediyor. Ne çok anne duydum, gördüm, okudum hapisteki ‘canlarının’ ya da ‘geri dönmeyen evlatlarının peşinden’ acı çeken. İmamoğlu’nun yolladığı mesaja gelince. Protestoların da kalabalığın da kendisi kadar bugüne hukuksuzluktan ekonomik yıkıma tüm birikimin bir sonucu olduğunun farkında.

Burada bir önemli vurguyu da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapmak gerekiyor. 19 Mart’tan, ilk günden itibaren önemli bir liderlik gösterdi. Saraçhane’de de Maltepe’de de… Uzun süre sokaktan uzak kalmış partiyi gençlerle buluşturarak hem onun hem partisinin adına önemli bir başarı yakaladı. Toplumsal muhalefetle kurumsal muhalefet bir arada ortaya büyük bir enerji çıkardı. CHP bundan sonra sokaktan aldığı geri dönüş, bilgi ve enerjiyi siyasete aktararak sadece giderek önemini yitiren Meclis’e sıkışmayan, sokak, meydan, çarşı yani kısaca kamusal alan ile koordineli ve yerel örgütlenmelerle bir süreç yürüteceği mesajını veriyor. CHP kalabalıkların yaydığı enerjiyi hissediyor. Sosyal medyada var olma ile yetinmeden, Meclis’teki kısır tartışmalardan gerçek anlamda ‘halk parti’sine dönüşüyor. Şu notu düşeyim: Erken seçim imkânsız değil.

Murat Sabuncu’nun yazısı