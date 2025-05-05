Murat Sabuncu: Barıştırma, birleştirme, yaşatma çabasının adıydı Sırrı Süreyya Önder

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Barıştırma, birleştirme, yaşatma çabasının adıydı Sırrı Süreyya Önder.

Türk ile Kürdün bir ve beraber…

Çocuklar ve gençler için en çok…

Yaşasınlar diye…

Hiç birini diğerinden ayırmadan…

Dağdaki de ovadaki de şehirdeki de kırsaldaki de…

Sabah AKM’de akşam Levent’te camide gördüklerim, birlikte yolda yürüdüklerim, konuştuklarım, şahit olduklarım memleketin tüm renklerini bir araya getirmiş isminin ardından ‘barış’ sözü verdi.

“Sırrı’ya söz barış gelecek.”

Murat Sabuncu’nun yazısı