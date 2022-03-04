Murat Muratoğlu: Zeka turnusolü sanki…

Enflasyon verisi geldi, işi yüzde 54.44’e bağladılar iyi mi? Gerçekler ile açıklananlar o kadar farklı yerdeler ki zekâ turnusolü sanki… İnananı çıkarsa anlıyorsun karşındakinin kapasitesini…

Sepetlerle oyna, ağırlıklar ile oyna yetmezse topladığın fiyatları çek aşağıya… İnternete bak, varsa girdiğin fiyattan daha ucuzu koy onu oraya… Ben demiyorum bizzat kurumun eski başkanı açıkladı bu durumu…

Enflasyon kelimesi Fransızca kökenli… Latinceden oraya geçmiş kendisi… Latince anlamı “üflemek” demek… İstatistik Kurumu da enflasyon rakamlarını üflediğine göre pek de şaşırmamak gerek!

Bakmayın her şeye günlük zam gelmesine… Birlik ve beraberliğimizi test ediyorlar büyük oyunu bozuyorlardır belki de… Söylesenize düşse bile nereye düşecek bu yanlış yönetimle? Gelirin artacak mı? Ee? O zaman çok da şey etme!

Murat Muratoğlu’nun yazısı