Murat Muratoğlu: Zam yapan devletse ne yapacaktık?

Yıllardır ne yapıldı? Fiyatlar artmasın, vatandaş hayıflanmasın diye ithalatın önü açıldı. Çiftçi ürettiğini zararına sattı. Para kazanamadı. Tarlayı ekemedi. Çocukları kente gitti. AVM’lerde işe girdi. Şimdi çekiyoruz ceremesini… İthal ederken masanın üstüne nakit koyuyorsun… Yabancı ülkelerin çiftçilerini memnun ediyorsun ama kendi çiftçini üç lira destek için aylardır bekletiyorsun. Bir de hava atıyorsun. Valla helal olsun! Bu işi biliyorsun. Marketçi terörist, kabzımal terörist, pazarcı terörist, esnaf terörist, aracı terörist… Herkes vatan haini… Sütten yeni çıkmış ak kaşık kendileri… Sahi fiyat artışlarını kime şikâyet edecektik? Zabıtayı mı arayacaktık? Zam yapan devletse ne yapacaktık?
SON HABERLER
Üretildiği Japonya’da bile kullanılmıyor: Bakanlığın favipiravir ısrarı neden?
Türkiye, Covid-19 tedavisinde, favipiravir kullanmaya devam eden ender ülkeler arasında yer almaya devam ediyor. Farklı çalışmalarla antiviral ilacın Covid-19 tedavisinde etkili olmadığının gösterilmesine rağmen bakanlık, yetişkin ve çocuk hastalara ilaçları bırakmaya devam ediyor.
Birine torpil diğerine gelecek gaspı: ‘Hak eden öğrenci şu an çok üzgündür’
halde okula kaydedildi. MEB gerekçe olarak ‘sağlık sorunu var’ dedi. Ancak sağlık sorunun ne olduğunu söylemedi. Liseye hakketmeyen bir öğrencinin kaydının yapılması, orayı kazanan başka bir öğrencinin kaydını yaptırmasını engelledi. Yani hakkı elinden alınmış oldu.
Aşı karşıtları: Pandemiyi anlamak İlluminati’den geçiyor
Aşı karşıtları İstanbul’un Maltepe Meydanı’ndaki mitingde buluştu. Diken, yüzlerce kişinin katıldığı, gazeteci yazarlar Abdurrahman Dilipak ve Hamza Yardımcıoğlu’nun konuşma yaptığı mitingi takip etti, aşı karşıtlarıyla konuştu.
‘Sermayenin karşı saldırısı’ ve 12 Eylül anayasacılığı…
12 Eylül, patronların hararetle destekleyip sonuçlarından memnun kaldığı bir siyasal/toplumsal yıkım ânıydı. Hâlâ enkaz altındayız.
13 yaşındaki çocuğu öldüren 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş tutuklandı
Adana’da, 13 yaşındaki çocuğun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş tutuklandı.