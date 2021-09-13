Murat Muratoğlu: Zam yapan devletse ne yapacaktık?

Yıllardır ne yapıldı? Fiyatlar artmasın, vatandaş hayıflanmasın diye ithalatın önü açıldı. Çiftçi ürettiğini zararına sattı. Para kazanamadı. Tarlayı ekemedi. Çocukları kente gitti. AVM’lerde işe girdi. Şimdi çekiyoruz ceremesini… İthal ederken masanın üstüne nakit koyuyorsun… Yabancı ülkelerin çiftçilerini memnun ediyorsun ama kendi çiftçini üç lira destek için aylardır bekletiyorsun. Bir de hava atıyorsun. Valla helal olsun! Bu işi biliyorsun. Marketçi terörist, kabzımal terörist, pazarcı terörist, esnaf terörist, aracı terörist… Herkes vatan haini… Sütten yeni çıkmış ak kaşık kendileri… Sahi fiyat artışlarını kime şikâyet edecektik? Zabıtayı mı arayacaktık? Zam yapan devletse ne yapacaktık?

Murat Muratoğlu’nun yazısı