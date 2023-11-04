Murat Muratoğlu: Yüzümüzün gülmediği şu günlerde bize müjde üstüne müjde veriyor

TÜİK bildiğiniz gibi Türkiye İstatistik Kurumu’nun kısaltması… Aslında ufak bir çabayla ismi TÜMİK diye değiştirilebilir. Bunu hak ediyorlar işin açıkçası. Türkiye Mutluluk ve İstatistik Kurumu… Enflasyondan tutun, büyümeye, işsizlikten tutun verimliliğe… Hatta ülkenin mutluluk, refah, sağlık istatistiklerini bile hazırlıyor, açıklıyor. Yüzümüzün gülmediği şu günlerde bize müjde üstüne müjde veriyor. Bir gün Yaşam Memnuniyeti Araştırması yapıyor, ülke dert üstü murad üstü, herkes mutlu mesut… Sağlık araştırması yapıyor, ülkenin en büyük derdi şişmanlık… Eh bu kadar rahat olunca ülke, yan gel yat Türkiye! Şu mesut yaşamımızda büyük payları var yani… Acı gerçeklere dayanmamızı sağlıyorlar… “Ülke büyüyorsa ben niye cücük kaldım diye düşünme… Ergenlikte olur böyle şeyler! Sen sonra yetişirsin bize” tadında en azından bir umut veriyorlar.

Murat Muratoğlu’nun yazısı