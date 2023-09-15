Murat Muratoğlu: Yolcular şikayet, taksiciler Arap müşteri derdinde

İstanbul gibi dünyanın en berbat trafiklerinden birine sahip bir şehirde ulaşım her yönüyle rezalet… Toplu taşımayı geçtim. Ortada yıllardır süren bir taksi rezaleti var. Bulana madalya takıyorlar.

Ne yolcular memnun ne taksiciler… Yolcular şikayet, taksiciler Arap müşteri derdinde… Kimsenin huzurlu olmadığı bir konuda neden yeni düzenlemeler yapılamıyor? Yapılırsa İmamoğlu’na yazar artısı… Millet sürünsün, düzeltiriz seçim sonrası…

Şehre birkaç yıl önce Uber diye bir şirket geldi. Her yıl büyümesini ve müşteri sayısını üçe-beşe katlaya katlaya gidiyordu. Şikayet edildi. Büyük ölçüde hizmetleri yasaklandı. Bu durum bile yetkilileri uyandırmaya yetmedi. Aslında yetti ama düzeltilmek istenmedi. Yoksa şirket mevcut sistemden çok daha iyi işliyor, çok daha iyi yönetiliyordu. Nitekim Türk halkı bu hizmeti hak etmiyordu.

Murat Muratoğlu’nun yazısı