Murat Muratoğlu: Yerli ve milli dolar basıp adına kur korumalı mevduat dediler

Merkez Bankası’nın açıklamasına göre enflasyondaki yükseliş makroekonomik temellerden uzak… Bana göre de Merkez Bankası ekonomi ve piyasa gerçeklerine uzak… TL’deki değer kaybının, kendi negatif reel faiz politikası ve rezerv yönetimindeki hatalar nedeniyle gerçekleştiğini ve bunun enflasyona etkisini anlayamıyor. Çok çakal bir hamle ile yerli ve milli dolar basıp adını Kur Korumalı Mevduat dediler… Sadece Türkiye’de geçiyor tabii… Dolar almıyorsun, almış gibi yapıyorsun, banka dolar satmıyor, satmış gibi yapıyor… Kamu bankaları ile dolar satışına devam edip yükselişi durdurmaya çalışıyorlar lakin onlara ayrılan rezervin de sonuna geldiler.
SON HABERLER
İlk trans Barbie: Laverne Cox’un bebeği
Oyuncu ve aktivist Laverne Cox'un Barbie bebeği yapıldı. Mattel'in ürettiği … Devamı...
Depeche Mode’un üyesi Andy Fletcher hayatını kaybetti
Britanyalı grup Depeche Mode'un üyesi Andy Fletcher 60 yaşında hayatını … Devamı...
Deprem bilimci Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti: Kuzey Anadolu Fay Hattı konusunda uzmandı
İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi olan … Devamı...
Diken’in haberinin ardından Hacettepe’de soruşturma: Yönetici dört maddede anlattı
ALTAN … Devamı...
Osman Kavala: Hiçbir Batı ülkesi benim özgürlüğüm için pazarlığa girmez
Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet verilen iş insanı Osman Kavala … Devamı...
Tüketici Konfederasyonu: Konut fiyatları tepetaklak olabilir
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşlık edinebilmek … Devamı...
ENAG: Enflasyonun yüzde 200’leri bulma olasılığı artıyor
Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) … Devamı...
SADAT yöneticisi: Bu vatanı sandıkta teslim etmeyiz
Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş. (SADAT) Yönetim Kurulu üyesi Ersan … Devamı...
Ekonomist Ağaoğlu: Faiz denkliğini sağlamadan kuru tutmak zor
Ekonomist Ali Ağaoğlu ‘faiz denkliği’ sağlanmadan döviz kurlarında sağlıklı … Devamı...
Benzin ve motorine zam geldi
Dolar/TL kurunda yaşanan artışın ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam … Devamı...