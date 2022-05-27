Murat Muratoğlu: Yerli ve milli dolar basıp adına kur korumalı mevduat dediler

Merkez Bankası’nın açıklamasına göre enflasyondaki yükseliş makroekonomik temellerden uzak… Bana göre de Merkez Bankası ekonomi ve piyasa gerçeklerine uzak… TL’deki değer kaybının, kendi negatif reel faiz politikası ve rezerv yönetimindeki hatalar nedeniyle gerçekleştiğini ve bunun enflasyona etkisini anlayamıyor. Çok çakal bir hamle ile yerli ve milli dolar basıp adını Kur Korumalı Mevduat dediler… Sadece Türkiye’de geçiyor tabii… Dolar almıyorsun, almış gibi yapıyorsun, banka dolar satmıyor, satmış gibi yapıyor… Kamu bankaları ile dolar satışına devam edip yükselişi durdurmaya çalışıyorlar lakin onlara ayrılan rezervin de sonuna geldiler.

Murat Muratoğlu’nun yazısı