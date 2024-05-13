Murat Muratoğlu: Yeni yasayla ülke demokraside sonunculuğa koşuyor

Kısaca her türlü yoruma açık bu düzenleme, iktidarın ‘otoriterleşmeyi derinleştirme’ adımı…

Örnek vermek gerekirse, ekonomik kararların halkı yoksullaştırdığını, iktidarın yabancı sermayeye istediği olanakları sağladığını ifade etmek…

Yap-işlet-devret projeleriyle halkın yediği kazığı hesaplayıp açıklamak, TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını söylemek, pazar yerlerinde artık toplayanları haber yapmak ‘kara propaganda’ gibi ucu açık bir sürü haber “etki ajanlığı” kapsamına rahatça girer.

Ekonomiden iç ve dış politikaya, bilimsel çalışma ve araştırmalara, haber ve yorumlara, sosyal medya paylaşımlarına… Artık ne gelirse aklınıza… Her alanda insanlara “etki ajanı lan bu” denilebilinecek!

Seçimden sonra bir iki yumuşak açıklama, biri iki buluşmayla değiştiğini sandınız değil mi? Hiç merak etmeyin siz… Düzelecek bu ekonomi!

Durun “etki ajanı” olmak suç kapsamına girmeden etkileyeyim sizi… Böyle bir tablo karşısında mümkün değil insanın etkilenmemesi…

Türkiye, 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 165’inci sırada… Bana değil 164, hadi 64 ülke saymaya çalışsanıza… Zor zanaat…

İşte özgürlükler kapsamındaki bu yılki değerlendirmede, medya özgürlüğü açısından ‘çok vahim’ kategorisinde dahil edilen Türkiye ile aynı kategoride yer alan diğer ülkeler; Tacikistan, Yemen, Pakistan, Sudan ve Filistin…

Benzemeye çalışması boşuna değil tabii… Bilirsiniz sever hepsini…

Demokrasilerin temel taşı niteliğindeki basın özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü endeksinde son yıllarda hızla geriye giden Türkiye’nin durumu 2024 Demokrasi Algı Endeksi’ndeki sıralamayla teyit edildi.

Demokrasi Algısı Endeksi, dünyanın farklı kıtalarında ve bölgelerindeki 53 ülkeyi kapsıyor. Türkiye, 2024 değerlendirmesinde kapsanan 53 ülke arasında 47’nciliğe düşerek, sondan 6’ncı oluyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı