Murat Muratoğlu: Yeni bir sayfa açıyoruz algısı yaratılmaya çalışılıyor

Orta Vadeli Program önemli… Nedir sahi? Devletin önümüzdeki 3 yılda ekonomide ne yapmaya çalışacağının bir taahhüdü niteliğinde… Bugüne kadar bırakın verilen hedeflerin tutturulmasını daha yanına dahi yaklaşılamadı.

Ne yapsınlar? Yeni bir sayfa açıyoruz algısı yaratılmaya çalışılıyor. Hedeflerde büyüme, cari açık, işsizlik, enflasyon, bütçe açığı tahminleri açıklandı. Salondan çıkan kime sorsan gerçekçi buldu, bayıldı…

İşin aslı daha beğenilmeyen Orta Vadeli Program çıkmadı. Berat Albayrak bu işin nirvanasıydı… Konuşanlar, öv, öv, öv doyamadı…

Murat Muratoğlu’nun yazısı