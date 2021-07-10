Murat Muratoğlu: Yazlık saray müsaitse 1-8 Ağustos arası kullanmak istiyorum hakkımı

Sarayın yüksek duvarları arkasında cam fanusun içerisinde yaşadığını tahmin ettiğim bir kişi ile geleceğin yer her zaman burasıdır. Ülke açlıktan kıvranırken, yazlık saray yapmak sanki ülke gerçeklerinden çok uzakta yaşamak gibi…

Diğer yandan da hak vermiyor değilim… İtiraz edenlere soruyorum, koskoca cumhurbaşkanımız Suriyelilerle birlikte halk plajında mı girsin denize?

Ayrıca kendine mi yaptı? Tapulu malı falan da değil hani… Millete hizmet için yaptı. Tamam, etrafı 4 metre yüksekliğinde duvarlarla örüldü ama yine de orası milletin demokrasi yazlığı…

Müsaitse 1-8 Ağustos arası kullanmak istiyorum hakkımı… Yetkili arkadaşlar rezervasyon alabilirlerse ben de orada durdurmak istiyorum gece yarısı operasyonlarını…

Murat Muratoğlu’nun yazısı