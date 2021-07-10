Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Yazlık saray müsaitse 1-8 Ağustos arası kullanmak istiyorum hakkımı

Sarayın yüksek duvarları arkasında cam fanusun içerisinde yaşadığını tahmin ettiğim bir kişi ile geleceğin yer her zaman burasıdır. Ülke açlıktan kıvranırken, yazlık saray yapmak sanki ülke gerçeklerinden çok uzakta yaşamak gibi…

Diğer yandan da hak vermiyor değilim… İtiraz edenlere soruyorum, koskoca cumhurbaşkanımız Suriyelilerle birlikte halk plajında mı girsin denize?


Ayrıca kendine mi yaptı? Tapulu malı falan da değil hani… Millete hizmet için yaptı. Tamam, etrafı 4 metre yüksekliğinde duvarlarla örüldü ama yine de orası milletin demokrasi yazlığı…

Müsaitse 1-8 Ağustos arası kullanmak istiyorum hakkımı… Yetkili arkadaşlar rezervasyon alabilirlerse ben de orada durdurmak istiyorum gece yarısı operasyonlarını…

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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Kayıp silah sayısı dört yılda yüzde 720 artmış: İçişleri hala arıyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği ‘envantere kayıtlı olmayan silah teslimatı’ iddiaları, Türkiye’deki kayıp silahları yeniden gündeme getirdi. Konuyu Meclis’te defalarca gündeme getiren CHP eski Balıkesir milletvekili Mehmet Tüm Diken’e yaptığı açıklamada “Peker’in açıklamalarından görüyoruz ki kayıtlı olmayan silahlar da belirli bir gruba dağıtılmış. Darbeden sonra bir de envantere kayıtlı olan büyük bir silah kaybı var” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde rekor seviyede silah kaybı olduğunu belirten Tüm “Bunun hesabını vermesi gereken Soylu’dur. İçişleri Bakanlığı hala kayıp silahları arıyor” dedi. Tüm ayrıca kayıp silahların ‘ruhsatsız silah’ satışlarıyla legalleştirildiğini de öne sürdü.