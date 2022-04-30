Murat Muratoğlu: Yaptırımı yok mu bu tahminlerin?

Sahi kim yaptı bu enflasyon hesabını? Dört işlem biliyor mu? Hangi yöntemi kullandı? Ondan başka yüzde 23 seviyesinde kalacağına inanan bir Allah’ın kulu var mıydı? Yoksa ona tebliğ edileni mi açıkladı? Ekmek parası… Karakter noksanı… Limon satsaydı… Hakikaten nasıl yani? Herhangi bir yaptırımı yok mu bu tahminlerin? Kafana göre salla, ya tutarsa diyeceğim ama tutma imkanı olmadığını herkes biliyordu onlardan başka…

Murat Muratoğlu’nun yazısı