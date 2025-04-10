Murat Muratoğlu: Yaktık gemileri, dönüş yok artık geri…

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25 gün içinde Merkez Bankası’nın eriyen döviz rezervi 43 milyar doları aştı. Dondurma dışarıda kalırsa erir de milyarlarca doların ‘erimesi’ garip gelmiyor mu size de? Peki bu paniğin sebebi sadece İmamoğlu mu? Elbette değil! Ülke yönetimi kendisine duyulan güvenin son kırıntısını da yitirdi. Güven bunalımı yaşanırken, parasını dolara çeviren büyük sermaye sahibi bu varlığı Türkiye’de niye tutsun? Doğal olarak el altından yurt dışına çıkarmaya çalışacaktır.

Hazine 15 yıl sonra ilk kez ‘üç aylık’ borçlanmaya çıktı. Bu “acil nakit ihtiyacı” için kredi kartından nakit avans çekmek gibi… Döviz rezervlerinin erimesi bir yana, ne yapacağız bu kadar yüksek faiz maliyetini? Sadece yurt içinde de değil… CDS dediğimiz iflas riski sigorta primi 250’den, 370’e zıpladı operasyon sonrası… Yurt dışından borçlanmanın maliyeti çok ciddi anlamda arttı. Milyarlarca dolar ek maliyet demektir bunun manası…

Anlattıklarım ekonomide yaratılan zararın sadece bir kısmı… Arkadaş ne tatlı bir şeymiş koltuk sevdası… Uğruna koca ülke resmen ateşe atıldı! Bu işten sıyrılmak için erken seçimden başka seçenek kalmadı. Ya güven tazelenecek ya ülke ekonomisi her geçen gün daha da dibe çekilecek. Yaktık gemileri, dönüş yok artık geri… Türkiye ekonomisine ayırdığımız sürenin yavaş yavaş sonuna gelindi.

Murat Muratoğlu’nun yazısı