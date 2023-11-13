Murat Muratoğlu: Yabancı yatırımcı arkasına bakmadan kaçtı

Çok ciddi büyüklükte bir yatırım yapılacaktı Ankara’da… Koç Topluluğu, Ford Motor Company ve LG Energy Solution iş birliği ile… Elektrikli araçların batarya hücre üretimi üzerine… Anlaşma feshedildi…

Neden? Mevcut elektrikli araç penetrasyonundaki gelişme dikkate alınarak batarya yatırımı için zamanlamanın uygun olmadığı sonucuna ulaşıldı. Penetrasyon terimi ekonomide, satışlarının pazardaki potansiyel alıcı kitlesine ne ölçüde işleyeceğinin göstergesidir. Potansiyel en büyük alıcı zaten kendi…

Kibar insanlar tabii… Başka ne diyeceklerdi ki? Ülke sirke dönmüş durumda… Yarın ne olacağı belli değil… Bir gün Hamas mücahittir… Ertesi gün bir kanun çıkar, mala çökmek serbesttir. Mahkeme bir üst mahkemeyi mahkemeye verir.

Murat Muratoğlu’nun yazısı